Avis aux médias - Le ministre Rodriguez sera de passage dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

GASPÉ, QC, le 7 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera de passage dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie le jeudi 8 août pour annoncer un appui financier à des organismes culturels; rencontrer des intervenants du milieu des arts, de la culture et du patrimoine; et participer au coup d'envoi d'un festival.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du jeudi 8 août 2019

Matane

12 h 45 - Visite du Complexe culturel Joseph-Rouleau

13 h - Point de presse pour annoncer l'octroi d'un financement à deux rendez-vous culturels

LIEU :

Complexe culturel Joseph-Rouleau

520, avenue Saint-Jérôme

Matane (Québec)

Sainte-Anne-des-Monts

14 h 30 - Visite du chantier de la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts

LIEU :

Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts

120, 7e Rue Ouest

Sainte-Anne-des-Monts (Québec)

Gaspé



19 h 30 - Allocution au coup d'envoi du 16e Festival Musique du Bout du Monde

LIEU :

Festival Musique du Bout du Monde

Chapiteau des Grands Spectacles Hydro-Québec

33, rue Harbour

Gaspé (Québec)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

