GATINEAU, QC, le 22 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Steven MacKinnon, fera le point sur les conflits de travail entre la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada et le Canadien Pacifique Kansas City ainsi que le Canadien National.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 22 août 2024 Heure : 16:30 h (HAE) Lieu : Édifice Wellington

180, rue Wellington,

salle 325

Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias

La participation à la partie questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la tribune peuvent envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Renseignements (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]