BFC GAGETOWN, OROMOCTO, NB, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable des relations Canada-États-Unis Commerce, Affaires intergouvernementales, Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, l'honorable Wayne Long, Secrétaire d'État responsable de l'Agence du revenu du Canada et Institutions financières, et David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) souligneront les investissements à l'appui des Forces armées canadiennes à la Base des Forces canadiennes Gagetown après l'atteinte par le gouvernement du Canada de l'objectif de 2% des dépenses de défense de l'OTAN.

Date : Mercredi 1er avril 2026 Heure: 14 h 30 HAA Emplacement: BFC Gagetown, Oromocto, Nouveau-Brunswick L'adresse exacte sera communiquée lors de l'inscription.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de communiquer avec le major Jamie Donovan au [email protected] ou au 506-429-5336, ou le capitaine Surbhi Matta au [email protected] ou au 506-260-3640 pour confirmer leur présence. Les détails sur la façon de participer seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 00 HAA.

SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jean-Sébastien Comeau, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]