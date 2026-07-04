Le Canada investit dans l'énergie propre en Alberta et en Saskatchewan

CALGARY, AB, le 4 juill. 2026 /CNW/ - Le Canada est une superpuissance des énergies propres et conventionnelles et se sert de cet atout pour propulser son avenir à l'aide de technologies et d'énergies fiables et abordables pour toute la population canadienne. En investissant dans des infrastructures énergétiques, nous renforcerons la sécurité énergétique du Canada, créerons de bons emplois, attirerons d'autres investissements et ferons de notre pays un fournisseur d'énergie fiable pour nos clients, tant au Canada qu'à l'étranger.

Aujourd'hui, en marge du Stampede de Calgary, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé l'octroi de plus de 26 millions de dollars pour la réalisation, en Alberta et en Saskatchewan, de 17 projets qui contribueront à accélérer le déploiement de technologies propres; à moderniser des infrastructures et des systèmes énergétiques; à réduire les émissions; et à constituer les capacités réglementaires, industrielles et humaines (c'est-à-dire main-d'œuvre) nécessaires pour assurer à long terme la croissance économique et la sécurité énergétique du pays.

Les fonds accordés sont répartis comme suit :

14,9 millions de dollars pour dix projets qui visent à faire progresser le stockage d'énergie, le développement des énergies solaire et éolienne, la planification du transport interprovincial d'électricité, des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones et le perfectionnement de la main-d'œuvre;

5,9 millions de dollars pour l'ingénierie et la conception de deux installations qui transformeront la biomasse résiduelle en gaz naturel renouvelable avec captage du carbone;

3,5 millions de dollars pour deux projets qui permettront de réduire les émissions de méthane attribuables aux activités gazières et pétrolières en amont et de développer, en remplacement du ciment, des solutions à faibles émissions de carbone qui séquestrent le carbone de façon permanente;

2,3 millions de dollars pour trois projets qui favoriseront la mise en place de codes du bâtiment aux normes d'efficacité énergétique plus élevées.

En favorisant l'énergie bas carbone, les technologies propres et l'efficacité énergétique, le gouvernement du Canada fait économiser de l'argent aux Canadiens, stimule la prospérité et confère au pays le statut de superpuissance énergétique d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« L'énergie est l'épine dorsale de notre économie - en développant et en modernisant les systèmes dont nous disposons, nous pouvons stimuler l'investissement, créer des emplois, favoriser la prospérité et bâtir l'économie la plus forte du G7. Grâce à ces investissements, nous stabiliserons les coûts énergétiques, réduirons les émissions et ouvrirons la voie à une croissance économique durable. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En investissant dans des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones, nous aidons les Premières Nations dans leurs efforts pour renforcer la sécurité énergétique, réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et créer de nouveaux débouchés à l'intention des générations futures. Des projets comme ceux-ci témoignent du leadership des communautés, qui s'emploient à explorer et à développer des solutions d'énergie renouvelable favorisant la croissance économique, la gérance environnementale et une autodétermination accrue. En collaborant, nous contribuons à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes, et à édifier un avenir plus propre et plus durable. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les fonds fédéraux accordés à la plupart des projets inclus dans cette annonce proviennent d'un programme de 4,5 milliards de dollars de Ressources naturelles Canada intitulé Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification, conçu pour appuyer le déploiement de la modernisation du réseau électrique, du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du Canada, aidant ainsi à développer le réseau électrique canadien de manière durable, abordable et fiable.

Services aux Autochtones Canada a contribué à hauteur de 649 000 $ à des projets dirigés par des Autochtones dans le secteur de l'électricité qui permettront de faire avancer les travaux de prédéveloppement nécessaires au lancement de projets d'énergie solaire.

Le Programme d'innovation énergétique fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

La Stratégie nationale d'électrification du Canada vise à doubler la capacité de notre réseau électrique d'ici 2050 et à fournir de l'énergie propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines, où du soutien a été annoncé le 26 juin dernier pour des projets d'interconnexions de transport d'électricité reliant le Yukon et la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan, ainsi que la Saskatchewan et le Manitoba.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles,[email protected]