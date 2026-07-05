/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LETHBRIDGE/

LETHBRIDGE, AB, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Jenn Schmidt-Rempel, mairesse par intérim de la Ville de Lethbridge, et Ken Harvie, président et associé directeur, CONCEPT. Investment Partners Ltd., pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 6 juillet 2026



Heure : 9h00 (HC)



Lieu : The Edwards

1730, 10e Avenue Sud

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]