AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre LeBlanc fera le point sur les progrès réalisés en vue de la suppression des obstacles au commerce intérieur English
Nouvelles fournies parPrésident du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne
29 mars, 2026, 15:38 ET
OTTAWA, ON, le 29 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne fera le point sur les progrès réalisés en vue de la suppression des obstacles au commerce intérieur à la conclusion de la rencontre du Comité sur le Commerce intérieur.
Disponibilité média
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Date :
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Le lundi 30 mars 2026
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Heure :
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16 h 00 (HE)
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Lieu :
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Ottawa, Ontario
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L'adresse exacte sera communiquée lors de l'inscription à [email protected]
SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Jean-Sébastien Comeau, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlancMinistre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 343-549-0939, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]
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