VANCOUVER, BC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le Canada amorce une période déterminante, comme on n'en voit qu'une fois par génération, pour bâtir un pays plus fort, plus sécuritaire et plus souverain. Il s'agit d'une occasion historique de faire progresser la réconciliation et de transformer de manière fondamentale notre relation avec les peuples Autochtones, dans un esprit de collaboration et de consultation, en plaçant la propriété autochtone au cœur de l'exploitation des ressources naturelles.

La Colombie-Britannique possède des objectifs ambitieux en matière d'énergie, des gisements minéraux de calibre mondial et un vaste écosystème de produits forestiers. Elle compte également un réseau électrique propre, une main-d'œuvre talentueuse, de courts délais d'expédition vers les principaux marchés asiatiques, et de solides partenariats avec les Autochtones, à l'avant-garde du développement des grands projets. La province est bien placée pour mener à bien notre ambition de faire du Canada une superpuissance énergétique. Aujourd'hui, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a effectué une tournée de projets énergétiques, miniers et forestiers de la Colombie-Britannique, rencontrant à cette occasion des leaders de l'industrie et des dirigeants autochtones, et a pu constater les progrès réalisés dans les domaines de l'énergie, des mines et de l'exploitation forestière à Vancouver, Terrace, Kitimat et Dease Lake, ainsi que dans l'ensemble du nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Pendant sa visite, le ministre Hodgson s'est rendu sur les lieux de projets référés au Bureau des grands projets (BGP) :

LNG Canada, dont la phase 2 devrait attirer 33 milliards de dollars en capitaux du secteur privé au Canada et doubler la production de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible teneur en carbone de l'installation, tout en contribuant de façon importante aux objectifs de diversification des exportations du Canada;

le Corridor essentiel de conservation du Nord-Ouest, dans la région du Triangle d'or du nord de la Colombie-Britannique, qui comprend la mine Red Chris. La mine fait actuellement l'objet d'un agrandissement qui augmenterait la production annuelle de cuivre du Canada de plus de 15 %, emploierait quelque 1 500 travailleurs durant l'exploitation, et réduirait les émissions de gaz à effet de serre de plus de 70 % lorsqu'elle sera en service. Le ministre a rencontré les dirigeants de la Nation Tahltan, qui travaillent en étroite collaboration sur le projet. En plus de la mine Red Chris, le ministre Hodgson a visité des mines de cuivre, d'or, d'argent et de molybdène, notamment le projet KSM et les mines Brucejack, Eskay Creek, Galore Creek et Shaft Creek.

Lors de son passage à Kitimat, le ministre Hodgson a rencontré des dirigeants autochtones de la Nation Haisla, propriétaire majoritaire du projet de GNL Cedar d'une valeur de 5,9 milliards de dollars, une installation d'exportation flottante et un terminal maritime en cours de construction à Kitimat. Le projet de GNL Cedar, qui représentera le plus grand projet d'infrastructure appartenant majoritairement à des Autochtones au Canada, créera environ 300 emplois à temps plein dans la construction et les métiers ainsi que 100 emplois hautement spécialisés au Canada, en mettant fortement l'accent sur les possibilités d'emploi à long terme pour les Autochtones. Il devrait générer 275 millions de dollars en contributions au produit intérieur brut (PIB) pendant la phase de construction et 85 millions de dollars en contributions annuelles au PIB pendant la phase d'exploitation. Le ministre et les dirigeants de la Nation Haisla ont discuté de la façon dont le projet de GNL Cedar créera des emplois, stimulera la croissance économique, diversifiera nos marchés d'exportation et soutiendra la sécurité énergétique mondiale en fournissant du gaz naturel liquéfié canadien à faibles émissions de carbone aux marchés de l'Asie-Pacifique.

Le ministre Hodgson a également souligné le renouvellement du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones dans la Mise à jour économique du printemps. Grâce à un financement de 84 millions de dollars sur quatre ans, ce programme vise à accroître la participation économique des communautés et organisations autochtones au développement de projets d'exploitation des ressources naturelles. Cet investissement s'appuie sur l'expansion, en mars 2025, du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, qui est passé de 5 à 10 milliards de dollars, permettant ainsi une plus grande participation des Autochtones dans les grands projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources naturelles.

Au moment où le Canada amorce une période historique de construction à grande échelle, la réussite dépendra de notre rapidité, de notre ambition, de nos investissements et de nos partenariats. Grâce à ses efforts visant à accélérer les processus réglementaires, à donner confiance aux investisseurs et à renforcer la participation des Autochtones et les outils de financement connexes, le gouvernement du Canada agit rapidement et de façon responsable pour bâtir de grandes choses qui profiteront à l'ensemble de la population canadienne.

Citation

« Le Canada entre dans un moment déterminant pour le renforcement de son intérêt national. Nous ne nous contentons pas d'élaborer des projets : nous redéfinissons la manière dont notre pays bâtit à grande échelle. Nous éliminons non seulement les formalités administratives, rationalisons les processus et catalysons les investissements, mais nous réalisons également ces progrès en partenariat avec les peuples Autochtones. Voilà ce que sont, concrètement, la prospérité durable et la souveraineté économique; c'est ainsi que nous bâtirons Un Canada fort pour toutes les générations à venir. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a créé le BGP afin de mettre à profit son expertise en matière de développement des affaires et d'exécution de projets pour accélérer les projets d'intérêt national et de faire progresser les stratégies de transformation qui contribuent à bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente pour le Canada. Le BGP fait avancer les grands projets plus rapidement et de manière responsable en agissant à titre de coordonnateur fédéral à point de contact unique, qui accroît la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs tout en protégeant l'environnement et en respectant les droits des peuples Autochtones.

Le processus du BGP repose sur un partenariat avec les peuples Autochtones et tous les ordres de gouvernement. Un conseil consultatif autochtone appuie le BGP dans ses activités visant à s'assurer que les promoteurs et les grands projets favorisent les intérêts des communautés autochtones susceptibles d'être touchées, tandis que la collaboration fédérale-provinciale réduit les dédoublements et améliore la prise de décisions en temps opportun.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]