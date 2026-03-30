/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre LeBlanc fera le point sur les progrès réalisés en vue de la suppression des obstacles au commerce intérieur/ English

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Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

30 mars, 2026, 08:30 ET

OTTAWA, ON, le 29 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne fera le point sur les progrès réalisés en vue de la suppression des obstacles au commerce intérieur à la conclusion de la rencontre du Comité sur le Commerce intérieur.

Disponibilité média

Date :             

Le lundi 30 mars 2026

Heure :         

16 h 00 (HE)

Lieu :             

Ottawa, Ontario

L'adresse exacte sera communiquée lors de l'inscription à [email protected]

SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Jean-Sébastien Comeau, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlancMinistre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 343-549-0939, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]

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