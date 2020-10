GATINEAU, QC, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, annoncera un soutien supplémentaire pour l'apprentissage des jeunes enfants, les services de garde et les écoles du Yukon. Il sera accompagné de la ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, Pauline Frost.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 22 octobre 2020



HEURE : 9 h 00 (PST)



ENDROIT : Zoom (virtuel)

Les journalistes qui souhaitent participer doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et bureau de presse. Le lien Zoom sera fourni aux personnes inscrites.

