Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
19 févr, 2026, 05:00 ET
OTTAWA, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, sera en Pologne et en France du 17 au 20 février 2026 pour mettre en avant les priorités énergétiques du Canada et pour favoriser la diversification du commerce et les investissements bilatéraux.
C'est à Varsovie, en Pologne, que le ministre commencera son voyage, qui sera centré sur l'énergie nucléaire. Il se rendra ensuite à Paris, en France, pour participer à la réunion ministérielle 2026 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et au Forum canadien sur les minéraux critiques.
Point de presse virtuel
Date : Jeudi 19 février 2026
Heure : 19 h 45 (HEC) / 13 h 45 (HE)
Discours d'ouverture au Forum canadien sur les minéraux critiques
Date : Vendredi 20 février 2026
Heure : 9 h (HEC)
Pour les événements qui ne sont pas diffusés en direct, les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
