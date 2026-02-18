DEC aidera 28 organisations à accélérer leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en défense.

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Lors de son passage à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, s'est adressée à des représentantes et représentants du milieu économique québécois au sujet de la vision du gouvernement du Canada en matière de leadership économique et de la nouvelle Stratégie industrielle de défense du pays. La ministre Joly a aussi annoncé des aides financières totalisant plus de 33 M$ de DEC dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) pour le Québec.

Le monde évolue rapidement. L'ordre international fondé sur des règles tend à disparaître, et les changements technologiques étendent les sphères de conflit. Le gouvernement du Canada se concentre donc sur ce qu'il peut contrôler : réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. Le Canada adopte une approche pangouvernementale à long terme visant à renforcer la base industrielle de défense, pilier de la sécurité nationale, de la prospérité économique et de l'autonomie stratégique.

Grâce à sa toute première Stratégie industrielle de défense, le gouvernement du Canada consolide les fondements industriels qui soutiennent la sécurité et la résilience économique du Canada. En conciliant les investissements à long terme dans la défense et les capacités industrielles, la Stratégie soutient les entreprises et les travailleurs canadiens, améliore nos chaînes d'approvisionnement et fait du Canada un partenaire de confiance pour ses Alliés. Nous réalisons des investissements historiques dans l'écosystème de défense du Canada afin de transformer notre armée, de créer des emplois de qualité et bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays et, surtout, de fournir aux Forces armées canadiennes le matériel dont elles ont besoin pour assurer la sécurité et la souveraineté du Canada.

Les fonds consentis par DEC permettront aux bénéficiaires de développer de nouvelles technologies, d'adapter leurs produits et services pour répondre aux besoins des Forces armées canadiennes, d'augmenter leur capacité de production et d'innovation, d'améliorer leur productivité et leur compétitivité, d'explorer de nouveaux marchés ou de consolider des marchés existants et de répondre aux normes de certification et aux qualifications requises en défense. De plus, ces projets permettront de créer ou de maintenir 250 emplois bien rémunérés au sein de ces entreprises et organismes.

Une industrie de la défense forte est essentielle à la souveraineté et à la sécurité nationale du pays, ainsi qu'à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour favoriser une base industrielle de défense plus résiliente et durable, notamment grâce à des investissements régionaux ciblés destinés à accroître la capacité industrielle du Canada en matière de défense.

La liste des bénéficiaires et le complément d'information sur chacun des 28 projets appuyés dans le cadre de l'IRID sont fournis dans le document connexe.

Citation

« Les PME sont au cœur du développement économique régional et jouent un rôle essentiel dans le plan de notre gouvernement visant à bâtir, à protéger et à renforcer l'industrie de la défense canadienne. Grâce à l'Initiative régionale d'investissement dans la défense, DEC réalise des investissements stratégiques qui aident les PME et les organismes à accroître leur capacité et à stimuler l'innovation dans ce secteur. Notre gouvernement a un plan clair et ambitieux pour renforcer la souveraineté, la sécurité et la prospérité du Canada, tout en générant des retombées économiques pour l'industrie et les communautés partout au Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Le premier ministre Carney lance la première Stratégie industrielle de défense du Canada afin de renforcer la sécurité, de créer de la prospérité et d'accroître l'autonomie stratégique

Sécurité, souveraineté et prospérité

Comme annoncé dans le budget de 2025, des investissements initiaux ont été réalisés pour soutenir la base industrielle de défense du Canada en allouant 6,6 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2025-2026, dans le cadre de la Stratégie industrielle en défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

C'est dans ce contexte que l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé le 8 décembre 2025, la mise en œuvre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense pour le Québec (IRID), visant à répondre aux besoins du pays en matière de défense tout en stimulant le développement économique régional. Au Québec, l'IRID est dotée d'un budget d'investissements de 64,9 millions de dollars sur trois ans.

Les fonds de l'IRID sont accordés dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui tirent parti de l'innovation pour développer leurs activités et renforcer leur compétitivité, ainsi qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un écosystème entrepreneurial propice à l'innovation et à la croissance pour tous, dans toutes les régions.

En tirant parti de l'expertise et de l'ancrage régional québécois de DEC en matière de soutien à l'innovation, l'IRID renforcera la base industrielle de défense du Canada dans toutes les régions du pays tout en aidant le Canada à respecter son engagement en matière de dépenses de défense envers l'OTAN.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]