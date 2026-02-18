MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire Claude Guay prononcera une allocution d'ouverture et annoncera des mesures fédérales visant à protéger et à soutenir le secteur forestier canadien au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, lors du Forum construction bas carbone et biosourcée qui se tiendra à Montréal, au Québec.

Date : Jeudi 19 février 2026

Heure : 8 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

