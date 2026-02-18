Avis aux médias - Le SP Guay annoncera du financement pour une électricité propre et abordable English
MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire Claude Guay fera une annonce au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson. Un point de presse suivra.
Date: jeudi 19 février 2026
Time: 11 h (HE)
Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront communiquées au moment de l'inscription.
