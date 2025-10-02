SAGUENAY, QC , le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, tiendra une mêlée de presse à Saguenay, au Québec. Il sera accompagné du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay.

Date : Samedi 4 octobre 2025

Heure : 17 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable d'ici le vendredi 3 octobre, à 16 h, en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]