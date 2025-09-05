BURNABY, BC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement pour des technologies de gestion du carbone en Colombie-Britannique. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 8 septembre 2025

Heure : 9 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]