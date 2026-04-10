GATINEAU, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Ottawa pour annoncer les mesures que prend le gouvernement du Canada afin d'améliorer les résultats en matière d'emploi chez les jeunes.

La ministre sera accompagnée par la secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et députée de Ottawa--Vanier--Gloucester, l'honorable Mona Fortier et la secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, Annie Koutrakis.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 13 avril 2026



Heure : 9 h 30 (HAE)



Lieu : Université d'Ottawa Faculté des Sciences sociales Salle 4007 (4e étage) 120, rue Université Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]