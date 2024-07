TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi du Développement de la main d'œuvre et des Langues Officielles, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et le député Marco Mendicino feront une annonce pour aider à soutenir et à retenir les membres du personnel de la santé du Canada.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 11 juillet 2024

Heure

10:00 Heure de l'Est

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

UHN Princess Margaret Cancer Centre, 610 University Ave,

7th Floor Atrium, Toronto, ON

Renseignements aux médias: Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Randy Boissonnault, Ministre de l'Emploi du Développement de la main d'œuvre et des Langues Officielles, 343-573-1846, [email protected]