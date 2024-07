GATINEAU, QC, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, accompagnée par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Arif Virani, sera à Toronto pour faire une annonce concernant le programme Emplois d'été Canada de 2024.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 3 juillet 2024 Heure : 13 h 45 (HAE) Lieu : Boys and Girls Club Toronto Kiwanis 101, rue Spruce Toronto (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 12 h 45 (HAE) le mercredi 3 juillet 2024.

