Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie le festival de films favorisant le changement de culture et la sensibilisation à l'accessibilité

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Kate Young, participera au festival du film ReelAbilities à Toronto, où elle annoncera comment le gouvernement du Canada contribue à promouvoir l'inclusion.

Cette annonce est faite au nom de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 29 mai 2019



HEURE : 19 h



ENDROIT : Artscape Daniels Launchpad Tour Est, 130, Queens Quay East 4e étage Toronto (Ontario)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

