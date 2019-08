Avis aux médias - Le député McLeod et le ministre Shumann feront une annonce importante concernant l'infrastructure aux Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, le 13 août 2019 /CNW/ - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et l'honorable Wally Shumann, Ministre de Infrastructure et de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, feront une annonce de financement pour les Territoires du Nord-Ouest.

Le député McLeod et le ministre Shumann seront disponible pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le mercredi 14 août 2019



Heure : 10 h (HAR)



Endroit : Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest (Grand Hall)

4570 48ème rue

Yellowknife, T.N.-O.

X1A 2L9

Renseignements: Delphine Denis, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca; Direction générale des communications et des affaires publiques, Le ministère de l'Infrastructure, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 867-767-9082 x 31046, INF_Communications@gov.nt.ca

