Avis aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera des investissements visant à soutenir l'industrie touristique du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, annoncera une aide financière à l'Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal pour des projets visant à faire rayonner le Québec à l'international.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

La ministre répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date de la conférence de presse :

Jeudi 11 juillet 2019

Heure :

15 h

Lieu :

Pavillon Claire et Marc Bourgie

Musée des Beaux-Arts de Montréal

1339, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3G 1J5

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Jeremy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Jeremy.Ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca