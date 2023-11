AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Khera annoncera une contribution fédérale à un centre d'accueil de la région de Peel

BRAMPTON, ON, le 23 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une conférence de presse pour annoncer une contribution fédérale destinée à répondre aux besoins de logement des demandeurs d'asile dans la région de Peel.

Date : Le vendredi 24 novembre 2023 Heure : 11 h 30 (HE)



Lieu : Administration centrale de la Municipalité régionale de Peel, centre des congrès

10 Peel Centre Drive

Brampton (Ontario) L6T 4B9

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15 (HE)

