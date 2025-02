VANCOUVER NORD, BC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, fera une annonce au terminal portuaire Richardson International concernant les investissements fédéraux pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Richmond Centre, Wilson Miao, seront également présents.

Les médias auront l'occasion de poser des questions après l'annonce.

Date :

Mercredi, le 12 février 2025

Heure :

10 h 00 (Heure normale du Pacifique)

Endroit :

Richardson International Limited

375 Low Level Road

North Vancouver, British Columbia

V7L 1A7

Les représentants des médias et les autres participants désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Notes à l'intention des médias

Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), y compris un casque de sécurité, des bottes à bout d'acier et une veste haute visibilité. Des lunettes de protection seront fournies.

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 12 février » dans l'objet du courriel.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30 (Heure normale du Pacifique).

