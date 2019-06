Avis aux médias - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera les prochaines étapes du fonds Nouvelles frontières en recherche

WINDSOR, ON, le 25 juin 2019 /CNW/ - En visite au plus grand cube d'immersion en réalité virtuelle du Canada, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, fera deux annonces importantes en ce qui concerne les prochaines étapes du fonds Nouvelles frontières en recherche.

Elle sera accompagnée de membres du Comité de coordination de la recherche au Canada, de parlementaires et de représentants de parties prenantes du Canada et de l'étranger.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de confirmer à l'avance leur présence auprès d'Anne-Marie Brūgger.

Date : le mercredi 26 juin 2019



Heure : 9 h (heure de l'Est)



Lieu : Virtual Reality Cave

Institute for Border Logistics and Security

3475, promenade Wheelton

Windsor (Ontario)

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Anne-Marie Brūgger, Conseillère principale, Communications interorganismes, Comité de coordination de la recherche au Canada, 613-222-4833, anne-marie.brugger@sshrc-crsh.gc.ca

