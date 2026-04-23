WINDSOR, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Arielle Kayabaga, leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, tiendra une conférence de presse pour discuter des mesures prises par le gouvernement du Canada afin de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, notamment la suspension temporaire de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel ainsi que la Prestation canadienne pour l'épicerie et les produits essentiels.

Date : le 24 avril 2026

Heure : 11 h (HE)

Lieu : UHC Hub of Opportunities, 6955 Cantelon Drive, Windsor (Ontario)

SOURCE Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Personnes-ressources : Pour plus de renseignements (médias seulement) : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]