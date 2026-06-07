Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes

OTTAWA, ON, le 7 juin 2026 /CNW/ - « Dans un monde plus dangereux et divisé, les membres de nos Forces armées canadiennes (FAC) continuent de répondre à l'appel pour défendre notre souveraineté, protéger nos communautés et garder le Canada fort. Aujourd'hui, nous honorons les femmes et les hommes qui servent et consentent des sacrifices pour notre pays et qui le font avec courage et distinction, y compris ceux qui ont fait l'ultime sacrifice.

Le nouveau gouvernement du Canada travaille avec une rapidité et une ampleur sans précédent afin de réinvestir pour rebâtir et réarmer les FAC. Nous avons accordé à tous les membres des FAC la plus importante augmentation salariale depuis une génération. Parce qu'ils se tiennent toujours prêts à protéger notre souveraineté, nos libertés et celles de nos alliés. Parce qu'ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. Parce que leur rémunération doit être à la hauteur de leurs responsabilités.

Nous avons procédé à la plus forte augmentation des investissements dans la défense de l'histoire moderne du Canada, et nous sommes en bonne voie de respecter le nouvel engagement en matière d'investissements de défense de l'OTAN visant à consacrer 5 % du PIB à la défense d'ici 2035. En effet, notre cadre financier prévoit des dépenses totales en défense de l'ordre de 4 % du PIB d'ici la fin de cette décennie. De plus, grâce à la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense et à la toute première Stratégie industrielle de défense du Canada, nous fournissons aux membres des Forces armées l'équipement moderne dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Quand les gens voient une feuille d'érable sur un uniforme, ils y voient un symbole d'espoir. Ils y trouvent du réconfort. Ce sont les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes. Notre souveraineté et notre sécurité ne peuvent être tenues pour acquises. Ce sont les membres des FAC qui les défendent jour après jour. Et dans un monde plus dangereux et plus divisé, nous leur sommes plus reconnaissants que jamais pour leur dévouement et leurs sacrifices.

Les services qu'ils rendent, les valeurs qu'ils prônent et la force dont ils font preuve représentent ce que le Canada a de mieux à offrir. Aux membres des FAC à travers le Canada et dans le monde entier : merci. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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