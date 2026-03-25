OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias au sujet de modifications proposées à la Loi électorale du Canada.

Après la séance, les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, qui tiendra une conférence de presse pour discuter de mesures visant à renforcer et protéger les institutions et les processus démocratiques du Canada.

L'enregistrement audio et vidéo de la séance à des fins de diffusion est interdit.

1. Séance d'information technique à l'intention des médias (sous le couvert de l'anonymat)

Événement : Hybride (en personne et virtuel) Date : Jeudi 26 mars 2026 Heure : 11 h 30 HE Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire







Lieu : Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, salle 325, Ottawa (Ontario)

Détails : La séance d'information technique à l'intention des médias ne servira qu'à fournir des renseignements d'ordre général, et ce, sous le couvert de l'anonymat. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne peuvent assister à l'événement. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour demander un accès temporaire.

Pour obtenir les documents d'information, veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias du Bureau du Conseil privé ([email protected]).

2. Conférence de presse

Date : Jeudi 26 mars 2026 Heure : 12 h 30 HE Lieu : Foyer de la Chambre des communes, édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, Ottawa (Ontario)

La participation à la période de questions est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour demander un accès temporaire.

SOURCE Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected] ; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]