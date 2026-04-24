WINDSOR, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le paysage mondial évolue rapidement. En réponse, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Le gouvernement s'efforce d'offrir aux Canadiens une plus grande sécurité, une plus grande certitude et un coût de la vie moins élevé.

Aujourd'hui, l'honorable Arielle Kayabaga, leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a souligné les mesures prises par le gouvernement pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, y compris la suspension temporaire de la taxe d'accise fédérale sur le carburant et le déploiement de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Les conflits mondiaux et les perturbations continues de l'approvisionnement au Moyen-Orient font grimper le prix du carburant partout dans le monde. Afin de renforcer la sécurité énergétique du Canada et de réduire sa dépendance à l'égard de facteurs externes, le gouvernement fait avancer des projets d'envergure visant à exploiter pleinement le potentiel du pays en matière d'énergies propres et fossiles. Tout en misant sur le long terme, le gouvernement met également en place des mesures d'allègement immédiat pour réduire dès maintenant les coûts pour les Canadiens, notamment en réduisant les impôts pour 22 millions de Canadiens, en annulant la taxe fédérale sur le carbone pour les consommateurs, ainsi qu'en protégeant et en élargissant les programmes sociaux essentiels.

Le gouvernement du Canada suspend la totalité de la taxe d'accise fédérale sur le carburant et le diesel jusqu'au 7 septembre 2026. Cette mesure devrait réduire la facture des Canadiens à la pompe de 10 cents le litre pour l'essence ordinaire et de 4 cents le litre pour le diesel. Le gouvernement a également suspendu temporairement la taxe d'accise fédérale sur les carburants d'aviation pour aider à réduire les coûts d'exploitation des camionneurs et des entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, du logement, de la construction et de la livraison.

Ces mesures s'ajoutent à d'autres initiatives visant à réduire les coûts pour les Canadiens, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Les Canadiens admissibles recevront un supplément unique au crédit pour la TPS/TVH le 5 juin 2026, dans le cadre de la transition vers la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui remplacera le crédit pour la TPS/TVH en juillet 2026. Ce supplément correspondra à 50 % du crédit pour la TPS/TVH pour l'année de prestation 2025-2026. À compter du 3 juillet 2026, la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels offrira des montants de versements trimestriels plus élevés tout en conservant les critères d'admissibilité et la structure du crédit pour la TPS/TVH, les versements trimestriels augmentant de 25 % au cours des cinq prochaines années.

Ensemble, les versements ponctuels et trimestriels de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels apporteront un soutien financier continu à plus de 12 millions de bénéficiaires.

Le nouveau gouvernement du Canada a été élu pour bâtir une économie plus résiliente - une économie qui crée de bonnes carrières, renforce la souveraineté et contribue à réduire le coût de la vie. Grâce à des mesures immédiates d'abordabilité et à des mesures économiques à long terme, le gouvernement agit avec rapidité et ambition pour bâtir un pays où tous les Canadiens ont plus de certitude, de sécurité et de prospérité.

Citations

« Afin d'aider les Canadiens à faire face aux pressions mondiales actuelles, notre gouvernement leur offre une aide opportune, significative et tangible au moment où ils en ont le plus besoin. En réduisant les coûts du carburant et en offrant ce paiement unique, nous aidons les personnes qui en ont le plus besoin à faire face à la vie quotidienne. »

- L'honorable Arielle Kayabaga, leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes

Faits en bref

Le crédit pour la TPS/TVH sera rebaptisé « Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels » le 3 juillet 2026.

Exemples de versement de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels :

Une famille de quatre personnes dont le revenu net est de 40 000 $ recevra un versement unique de 533 $ le 5 juin, ainsi qu'une augmentation de 272 $ pour l'année de prestation 2026-2027 (augmentation totale de 805 $).



Une personne seule ayant un revenu net de 25 000 $ recevra un versement supplémentaire unique de 267 $ le 5 juin, ainsi qu'une augmentation à plus long terme de 136 $ pour l'année de prestation 2026-2027 (augmentation totale de 402 $).

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement d'initiatives majeures visant à réduire les coûts pour les Canadiens, notamment :

La réduction des impôts pour 22 millions de Canadiens de la classe moyenne en abaissant le premier taux marginal d'imposition sur le revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 er juillet 2025, ce qui se traduira par un allègement fiscal pouvant atteindre 420 $ par an et par personne, ou jusqu'à 840 $ par an pour les familles à deux revenus.

de la classe moyenne en abaissant le premier taux marginal d'imposition sur le revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 juillet 2025, ce qui se traduira par un allègement fiscal pouvant atteindre 420 $ par an et par personne, ou jusqu'à 840 $ par an pour les familles à deux revenus. L'élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première propriété neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et la réduction de la TPS pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million de dollars, afin de permettre immédiatement à davantage de Canadiens, en particulier aux jeunes familles, de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété.

neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et la réduction de la TPS pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million de dollars, afin de permettre immédiatement à davantage de Canadiens, en particulier aux jeunes familles, de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. L'annulation de la taxe fédérale sur le carbone pour les consommateurs à compter du 1 er avril 2025, ce qui aidera directement les Canadiens à faire des économies à la pompe. Le gouvernement a également supprimé l'obligation pour les provinces et les territoires d'appliquer un prix du carbone aux consommateurs à compter de cette date. Cela a contribué à réduire le prix de l'essence dans la plupart des provinces et des territoires de jusqu'à 18 cents le litre par rapport à 2024-2025, ce qui a fait baisser l'inflation globale.

pour les consommateurs à compter du 1 avril 2025, ce qui aidera directement les Canadiens à faire des économies à la pompe. Le gouvernement a également supprimé l'obligation pour les provinces et les territoires d'appliquer un prix du carbone aux consommateurs à compter de cette date. Cela a contribué à réduire le prix de l'essence dans la plupart des provinces et des territoires de jusqu'à 18 cents le litre par rapport à 2024-2025, ce qui a fait baisser l'inflation globale. Lancement de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui offre à une famille de quatre personnes jusqu'à 1 890 $ cette année, et environ 1 400 $ par année au cours des quatre prochaines années; et à une personne seule jusqu'à 950 $ cette année, et environ 700 $ par année au cours des quatre prochaines années. Cette allocation apportera un soutien supplémentaire important à plus de 12 millions de Canadiens.

Le budget de 2025 a également présenté des mesures concrètes pour garantir que les Canadiens reçoivent le soutien qu'ils méritent, notamment des mesures ciblées visant à renforcer la sécurité alimentaire et l'accessibilité financière des ménages :

Rendre permanent le Programme national d'alimentation scolaire du Canada , qui fournit des repas scolaires à près de 400 000 enfants chaque année, permettant ainsi aux familles participantes ayant deux enfants à l'école d'économiser environ 800 $ par année sur leurs dépenses d'épicerie.

, qui fournit des repas scolaires à près de 400 000 enfants chaque année, permettant ainsi aux familles participantes ayant deux enfants à l'école d'économiser environ 800 $ par année sur leurs dépenses d'épicerie. Mettre en place le versement automatique des prestations fédérales , à compter de l'année d'imposition 2026, afin de garantir que jusqu'à 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations auxquelles ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants (ACE).

, à compter de l'année d'imposition 2026, afin de garantir que jusqu'à 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations auxquelles ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Réduire les coûts et renforcer la concurrence dans les services essentiels , notamment grâce à des mesures ambitieuses en faveur de la concurrence dans les secteurs des télécommunications et des services financiers afin de réduire les prix, de faciliter le changement de fournisseur pour les Canadiens et de diminuer les frais bancaires et de service.

, notamment grâce à des mesures ambitieuses en faveur de la concurrence dans les secteurs des télécommunications et des services financiers afin de réduire les prix, de faciliter le changement de fournisseur pour les Canadiens et de diminuer les frais bancaires et de service. Pour plus d'informations sur les mesures du budget de 2025 visant à améliorer l'accessibilité financière.

Liens connexes

SOURCE Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez communiquer avec : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 343-552-6797, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé Téléphone : 613-957-5420, [email protected]