Avis aux médias - La CAQ : un Boulet contre les travailleuses et les travailleurs

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à une manifestation visant à exposer le bilan désastreux de la Coalition avenir Québec et de son ministre du Travail, Jean Boulet, en matière de relations de travail et d'application des règlements qu'ils ont eux-mêmes adoptés.

La manifestation est organisée conjointement par les quatre grandes centrales syndicales du Québec -CSD, CSN, CSQ et FTQ, par l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) et leurs alliés.

Quoi : Manifestation Date : Mardi 15 avril 2025 Heure : 12 h



Lieu : Parvis de l'Assemblée nationale

150, avenue Honoré-Mercier

Québec, QC

G1A 1A2



Qui : Les porte-paroles suivants seront présents sur place :

● Luc Vachon, président de la CSD

● François Enault, 1er vice-président de la CSN

● Éric Gingras, président de la CSQ

● Magali Picard, présidente de la FTQ

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

Renseignements : Marilou Gagnon, CSD 514 248-6277; Martin Petit, CSN 514 894-1326; Marie-Eve Imonti, CSQ 514 917-9641; et Orian Labrèche, FTQ 514 383-8029.