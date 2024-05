Avis aux médias - Journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles « Des actions à court, moyen et long terme », réclame la CSQ

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses trois fédérations du réseau scolaire - la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) - participeront à la Journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles ce vendredi.

La CSQ est intervenue à de nombreuses reprises dans l'espace public au cours des trois dernières années sur la question de la violence dans les établissements scolaires. Il s'agit d'un enjeu prioritaire qui affecte le travail, le climat et le quotidien du personnel du réseau de l'éducation.

« On a toujours dit que nous serions des discussions, mais cette journée ne peut pas être une fin en soi. Pour nous, il s'agit d'une première étape, et c'est surtout la suite des choses qui nous intéresse. Il ne faut surtout pas que cette journée demeure un exercice de relations publiques. Les membres le disent haut et fort : la banalisation de la violence tout comme l'incivilité sont de véritables enjeux dans nos milieux, et il faut agir. Ce sont des enjeux de société qui débordent des murs de nos écoles…, et nous aurons besoin de la collaboration de tout le monde, incluant les parents », préviennent Éric Gingras, président de la CSQ, Brigitte Bilodeau, vice-présidente de la FSE-CSQ, Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ, et Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ.

« Il y a des limites à mettre des pansements sur des bobos au cas par cas. Il est grand temps d'avoir une réflexion collective sur ce qu'on veut pour notre réseau d'éducation au Québec. Et pour nous, les enjeux de violence en font nécessairement partie », d'ajouter Éric Gingras.

Aide-mémoire

QUOI : Participation de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire à la Journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Les porte-parole seront disponibles sur place pour des entrevues.



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Brigitte Bilodeau, vice-présidente de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ



QUAND : Le vendredi 24 mai 2024 dès 7 h 30, Hôtel Le Concorde, Québec

(1225, Cours du Général-de Montcalm, G1R 4W6)

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

