MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) conclut son congrès triennal à Rimouski sous le thème évocateur « Unis à travers les défis », marqué par la réélection par acclamation d'un exécutif engagé et déterminé à défendre les droits du personnel de soutien scolaire à travers le Québec.

Les personnes déléguées, représentant les vingt-cinq (25) accréditations syndicales affiliées à la FPSS-CSQ, ont réaffirmé leur confiance envers Éric Pronovost, qui a été réélu par acclamation à la présidence de la Fédération, ainsi qu'en Dominic Latouche qui a été réélu par acclamation à la vice-présidence aux relations du travail et à la vie professionnelle et en Stéphane Soumis qui a été réélu par acclamation à la vice-présidence aux communications, au secrétariat, à la trésorerie et à la formation. Il s'agit de militants de longue date profondément enracinés dans les réalités du terrain.

« Ce congrès fut une plateforme exceptionnelle pour échanger avec les personnes représentantes de nos syndicats sur les orientations futures et les défis auxquels fera face le personnel de soutien scolaire au cours des prochaines années », a déclaré Éric Pronovost. « Ensemble, unis à travers les défis, nous œuvrons pour un avenir meilleur pour notre personnel et pour le milieu de l'éducation. »

Les membres de l'exécutif de la FPSS-CSQ entendent poursuivre les luttes syndicales avec rigueur, solidarité et vision, dans un contexte où les enjeux de reconnaissance, de conditions de travail et de valorisation du personnel de soutien scolaire demeurent plus que jamais d'actualité.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]