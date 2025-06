Compressions budgétaires en éducation - Adhésion massive et spontanée à la pétition dénonçant les restrictions budgétaires du gouvernement

MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - En un peu plus de 48 heures, la pétition « Demande de ne pas procéder à des restrictions budgétaires en éducation » ouverte à l'Assemblée nationale du Québec, parrainée par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a dépassé le cap des 28 000 signatures.

Ce soutien massif et rapide témoigne de l'inquiétude généralisée face aux compressions budgétaires annoncées dans le réseau de l'éducation. « Le message est clair : la population refuse que les services aux élèves, en particulier ceux en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, soient sacrifiés » dénonce Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) initiatrice de cette pétition, qui s'est transformée en grand mouvement citoyen.

La pétition rappelle que :

Les nouvelles cibles budgétaires imposées aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires sont drastiquement réduites;

Ces suppressions auront un impact direct sur les services aux élèves les plus vulnérables;

Le personnel de l'éducation, dont le personnel de soutien scolaire, essentiel à la réussite éducative et scolaire, verra plusieurs postes abolis ou réduits;

Le ministre de l'Éducation a l'obligation légale de répondre aux besoins de tous les élèves comme stipulé à l'article 1 de la Loi sur l'instruction publique.

M. Pronovost conclut : « nous demandons au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision et de rétablir les budgets nécessaires avant la rentrée scolaire. Le temps presse. Ce mouvement citoyen sans précédent démontre l'urgence d'agir ».

Lien de la pétition sur le site de l'Assemblée nationale

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

