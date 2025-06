Bernard Drainville floue la population : dites le mot « austérité » - Règles budgétaires 2025-2026 : un retour brutal aux compressions

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement retourne l'éducation en plein dans le mur de l'austérité. Les règles budgétaires 2025-2026 enfoncent le réseau scolaire dans une spirale de reculs. Indexation insuffisante, mesures supprimées ou réduites, coupures de postes annoncées dans plusieurs centres de services scolaires et commissions scolaires. Le portrait est clair : on coupe dans les services directs aux élèves, point final.

Et, pendant ce temps, le ministre Drainville continue de vanter sa soi-disant priorité pour l'éducation. La population mérite qu'on dise les vraies affaires : ce gouvernement coupe dans ce qui compte.

Les élèves et le personnel de soutien paient le prix

Dans les écoles, les conséquences sont immédiates. Moins de personnel, plus de tâches pour celles et ceux qui restent. Résultats : des services qui s'effondrent et des élèves en difficulté laissés pour compte. La valorisation du personnel scolaire, tant vantée par Québec? Des mots creux. Sur le terrain, c'est tout l'inverse : gel d'embauche, compressions, surcharge de travail. Imaginez : moins de ressources humaines, mais plus de pression sur celles et ceux qui tiennent le réseau à bout de bras.

« On parle de réussite éducative, mais on coupe dans les moyens d'y arriver. On gère selon le budget, pas selon les besoins. Ça suffit l'hypocrisie », dénonce Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).

Les organismes scolaires touchés

Tous les centres de services scolaires et commissions scolaires sont touchés. Les montants des coupures budgétaires varient selon leur taille, mais les impacts sont dévastateurs. Les séances d'affectation qui devaient se dérouler cette semaine ont été annulées et reportées, car l'enveloppe budgétaire n'est plus la même. Le ministre éclabousse tout le réseau avec ses coupures.

Les écoles tombent en ruine : 90 % de budget en moins

Et ce n'est pas fini, le budget pour entretenir les bâtiments scolaires, qui était de près d'un milliard en 2023-2024, fond comme neige au soleil : coupé de moitié cette année, et réduit à 100 millions seulement pour 2025-2026. En deux ans, une baisse de 90 %. Traduction : on répare une école sur dix. Les neuf autres se dégradent. Voilà ce que le gouvernement appelle « investir dans l'avenir. »

« Pendant qu'on parle d'un Québec fort, nos écoles, elles, tombent en ruine - au propre comme au figuré », ajoute M. Pronovost.

Un ministre qui déconstruit le système

Il faut le dire franchement : Bernard Drainville est en rupture avec sa mission. Les décisions qu'il prend ne renforcent pas le réseau scolaire, elles l'affaiblissent. Il ne réforme rien : il déconstruit. Et pendant qu'il parle de valorisation, de réussite, de construction d'un Québec fort, il fait violence au réseau public.

Monsieur Pronovost s'interroge : « Le ministre a-t-il encore la légitimité pour diriger ce ministère? Le réseau ne le croit plus. La population a le droit de savoir : on revient à l'austérité, point. »

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) appelle le gouvernement à cesser les compressions, à investir massivement dans les services aux élèves, et à respecter réellement ceux et celles qui assurent la réussite scolaire, chaque jour.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

