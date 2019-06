Avis aux médias - Invitation au dévoilement de la Politique d'accès aux services municipaux sans peur et de la Cellule d'intervention et de protection

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - La responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Rosannie Filato, et la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, invitent les représentants des médias au dévoilement de deux nouvelles actions du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM) : le déploiement de la Politique d'accès aux services municipaux sans peur et la création de la Cellule d'intervention et de protection pour les personnes immigrantes.

Date : Mercredi 5 juin 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Bibliothèque interculturelle de Côtes-des-Neiges

6767, Chemin de la Côte-des-Neiges

Salle polyvalente, 3e étage

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

