Avis aux médias - Inauguration de la halte routière à Saint-Bernard-de-Lacolle

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, QC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une visite des nouvelles installations de la halte routière des Jardins-de-Napierville. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, de la mairesse de Saint-Bernard-de-Lacolle, Mme Estelle Muzzi, ainsi que du préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville, M. Yves Boyer.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 22 novembre 2024



HEURE : 11 h 15



LIEU : Halte routière des Jardins-de-Napierville

Autoroute 15 Nord à Saint-Bernard-de-Lacolle, à la hauteur

du km 4, près de la frontière avec les États-Unis

