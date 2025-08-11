Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture sur l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine du 15 août

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture sur l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera mise en place durant la fin de semaine du 15 août. Cette entrave est requise pour le bétonnage d'une glissière de sécurité permanente sous l'échangeur Souligny.

Fin de semaine du 15 août

Fermeture sur l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine du 15 août (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'avenue Souligny, de vendredi 23 h à lundi 5 h . Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert et sera accessible à partir de l'avenue Souligny Est. L'entrée en provenance de la rue Sherbrooke sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

) et l'avenue Souligny, .

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Une présence policière sera assurée sur le réseau local. Les usagers de la route sont invités à prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

