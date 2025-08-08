Création d'une cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec

QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la mise en place d'une cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). La création de celle-ci découle des premiers constats successivement soulevés par le Vérificateur général du Québec, ainsi que pendant les auditions de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec.

La cellule est composée de trois membres possédant une expérience en gestion de haut niveau de sociétés d'État, en prestation de services directs à la population et en restructuration d'organismes, soit Mme Linda Gosselin, M. André Legault et M. Pierre Rodrigue. Son mandat consistera à :

porter un regard contemporain sur l'organisation et sa mission et à déterminer le cours de son évolution et de sa transformation;

procéder à un échantillonnage de la performance d'organisations similaires situées au Canada et dans des états comparables, et de la répartition des rôles et responsabilités entre différentes entités publiques et privées;

évaluer la qualité de la prestation des différents services de la SAAQ, notamment la performance des services numériques, et à identifier des pistes pour en améliorer l'efficacité;

réviser la situation financière de la SAAQ et à dégager des pistes d'optimisation afin de résorber le déficit cumulé et de retrouver l'équilibre budgétaire;

proposer des modifications pertinentes à apporter au profil de compétences des membres du conseil d'administration de la SAAQ;

indiquer au conseil d'administration de la SAAQ et à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable les facteurs clés de succès, à court et à moyen termes, pour faire évoluer la SAAQ, regagner la confiance de la population et rétablir la situation financière.

Les travaux de la cellule débuteront d'ici la fin de l'été 2025, et seront complémentaires à ceux de la Commission. Ainsi, les membres devront formuler leurs recommandations au plus tard deux mois après que celle-ci aura déposé son rapport.

« À la lumière de l'évolution des travaux de la Commission, force est de constater que des enjeux et des défis majeurs persistent au sein de la SAAQ. Le 9 juillet dernier, j'annonçais la nomination d'une présidente-directrice générale par intérim et d'autres gestes à venir. Aujourd'hui, de nouvelles forces vives, expertes et indépendantes viennent prêter main-forte pour prendre le relais de la commission Gallant. Forts d'une très vaste expérience collective, majoritairement dans l'entreprise privée, madame Gosselin et messieurs Legault et Rodrigue poseront un regard externe, objectif et avisé sur la situation, une contribution à laquelle je tenais dans la poursuite du ménage qui doit être fait à la SAAQ. Je les remercie d'avoir accepté cet important mandat, et de nous aider à atteindre notre objectif : rendre la SAAQ performante, crédible et digne de confiance auprès de la population québécoise. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

M me Linda Gosselin a effectué toute sa carrière dans le milieu des assurances et du service aux assurés. Elle a notamment agi à titre de vice-présidente chez Promutuel Assurance pendant une période de huit ans.

a effectué toute sa carrière dans le milieu des assurances et du service aux assurés. Elle a notamment agi à titre de vice-présidente chez Promutuel Assurance pendant une période de huit ans. Directeur général de la ville de Québec de 2013 à 2018, M. André Legault possède plusieurs années d'expérience dans la gestion de sociétés d'État, notamment à la SAAQ, où il a occupé le poste de vice-président des ressources humaines, de l'administration et des finances de 2007 à 2011 et celui de vice-président de l'administration et des finances de 2005 à 2007.

celui de vice-président de l'administration et des finances de 2005 à 2007. Actuellement conseiller stratégique chez TACT, M. Pierre Rodrigue a occupé des fonctions clés au sein de groupes médiatiques d'envergure, notamment celle de vice-président chez Bell Canada , Québecor et Astral Média.

Cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec

