La déviation des voies de circulation sur l'autoroute 40, à Terrebonne, passe en direction est

LAVAL, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'à compter du 22 août, la chaussée en direction est de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Terrebonne, entre l'autoroute 640 et le pont Charles-De Gaulle, sera fermée, et ce jusqu'à la fin de septembre. Les voies de circulation dans ce secteur demeureront déviées et cinq voies seront ouvertes à la circulation.

Pour réduire les répercussions des entraves sur les usagers de la route, une gestion dynamique des voies restera en place, ce qui permettra de rendre disponibles trois des cinq voies dans le sens de l'achalandage aux périodes de pointe :

En direction ouest (vers Montréal) : de minuit à 10 h le lendemain, les jours de semaine;

En direction est (vers Québec) : de midi à 22 h, les jours de semaine ainsi que toute la fin de semaine.

À noter que les changements de configuration se feront entre 10 h et midi et entre 22 h et minuit, du dimanche au vendredi.

Cette configuration des voies est nécessaire dans le cadre de travaux de remplacement de ponceaux et de réaménagement du ruisseau de Feu.

Différentes entraves seront requises du 17 au 22 août afin de mettre en place cette configuration temporaire.

Gestion de la circulation

Le 17 août, de 22 h à 5 h le lendemain

Fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute 40, dans les deux directions.

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 640, en direction est, à l'autoroute 40, en direction est.

Les 18, 19 et 20 août, de 21 h à 5 h le lendemain

Fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute 40, dans les deux directions.

Le 21 août, de 21 h à 5 h le lendemain

Fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute 40, dans les deux directions.

Fermeture de la bretelle menant de la rue des Migrateurs à l'autoroute 40, en direction est.

Du 22 août à 5 h jusqu'à la fin septembre

Déviation et réduction de la largeur des voies à 3,3 mètres sur l'autoroute 40.

Réduction de la limite de vitesse à 70 km/h.

Les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 40 demeureront ouvertes de jour pour toute la durée de la déviation des voies.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère rappelle aux usagers l'importance de respecter la signalisation en vigueur et les remercie pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

