Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture complète du chemin Saint-Louis

QUÉBEC, le 11 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le chemin Saint-Louis entre l'avenue des Hôtels et la rue Villeray sera fermé dans les deux directions, au début du mois de septembre, pour une période d'environ deux semaines. De plus, des périodes de circulation en alternance (une direction à la fois) seront mises en place avant et après la fermeture complète.

Fermeture du chemin Saint-Louis, entre l’avenue des Hôtels et la rue Villeray, du 7 au 19 septembre. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Ces entraves sont nécessaires afin de procéder à la reconstruction complète du chemin Saint-Louis dans ce secteur. Les interventions s'inscrivent dans le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation du chemin Saint-Louis

Les entraves se dérouleront en trois phases, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, selon l'horaire qui suit :

Du 17 août au 7 septembre

Circulation en alternance, entre la route 175 et la rue Villeray.

Du 7 au 19 septembre

Fermeture complète dans les deux directions, entre l'avenue des Hôtels et la rue Villeray.

Détour : En direction est : Av. de Liège/ Boul. Neilson/ Boul. Hochelaga/ Av. Lavigerie/ Ch. Saint-Louis En direction ouest : Av. Lavigerie/ Boul. Laurier / R-175 Sud/ Ch. Saint-Louis



Du 19 septembre au 24 octobre

Circulation en alternance entre la route 175 et la rue Villeray.

En tout temps, durant les travaux, les accès aux commerces seront maintenus par le chemin Saint-Louis. Les piétons et les cyclistes pourront également circuler. Une signalisation sera installée pour diriger les usagers.

Ces fermetures pourraient être reportées en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Le Ministère confirmera officiellement chaque fermeture la semaine précédant les travaux.

À noter que de courts épisodes de circulation en alternance pourraient être nécessaires à compter du 11 août afin d'effectuer des travaux préparatoires.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à prévoir plus de temps pour se rendre à destination. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

