Amélioration de la route 116 entre Saint-Bruno-de-Montarville et Mont-Saint-Hilaire - Le gouvernement confirme d'autres actions concrètes d'ici 2028

LONGUEUIL, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est résolument engagé à poursuivre l'amélioration du corridor de la route 116 entre Saint-Bruno-de-Montarville et Mont-Saint-Hilaire au bénéfice des citoyens de la Rive-Sud de Montréal. Conformément à cet engagement, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, ainsi que le ministre de la Justice, leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, sont fiers de rendre public le premier bilan des actions du comité de l'axe de la route 116. Ils dévoilent également les grandes lignes du deuxième plan d'action (2025-2028).

Le premier plan d'action 2022-2025 a permis, entre autres :

l'ajout de feux pour piétons à décompte numérique pour traverser le boulevard Seigneurial Ouest du côté nord, à Saint-Bruno -de-Montarville;

-de-Montarville; l'ajout de feux pour piétons à décompte numérique pour traverser le boulevard du Millénaire du côté sud, à Saint-Basile-le-Grand ;

; l'interdiction de virage à droite au feu rouge à quatre intersections avec la route 116 pour mieux protéger les piétons et les cyclistes, à Belœil.

Le deuxième plan d'action propose d'autres interventions d'ici 2028, notamment :

l'amélioration de la sécurité pour accéder aux arrêts d'autobus situés entre les rues Principale et Parent , à Saint-Basile-le-Grand ;

, à ; l'amélioration de l'offre de service par autobus vers la station Brossard du REM;

du REM; la bonification des arrêts d'autobus à Saint-Bruno -de-Montarville;

-de-Montarville; l'ajout de feux pour piétons à décompte numérique pour traverser la rue Duvernay , à Belœil;

, à Belœil; l'implantation d'une piste polyvalente et d'une voie réservée, à Mont-Saint-Hilaire .

Enfin, depuis quelques mois, la limite de vitesse a été réduite à 50 km/h à Mont-Saint-Hilaire. Cette réduction de la vitesse a été rendue possible grâce à l'ajout d'équipements tels que des délinéateurs saisonniers et des butoirs qui rendent les déplacements des piétons et des cyclistes plus sécuritaires.

Citations

« Depuis notre arrivée au gouvernement, une réelle transformation de la route 116 s'est opérée. Les citoyens des cinq municipalités touchées par les travaux du comité peuvent ainsi bénéficier d'un réseau routier local plus sécuritaire, mais également plus convivial. C'est tout à fait en adéquation avec notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, que j'ai déposé il y a deux ans et qui vise, entre autres, l'aménagement d'un réseau sécuritaire pour tous, du piéton à l'automobiliste. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Grâce au travail des membres du comité, les piétons circulant sur le boulevard du Millénaire ont obtenu un créneau pour traverser la route 116 pendant le passage d'un train. D'autres initiatives encore plus importantes sont prévues pour sécuriser des arrêts d'autobus situés à proximité de deux secteurs résidentiels à Saint-Basile-le-Grand. Ce sont de très bonnes nouvelles! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et député de Chambly

Faits saillants

Le comité offre un lieu de discussion ayant pour objectif d'améliorer la mobilité de l'ensemble des usagers du corridor de la route 116 entre Saint-Bruno -de-Montarville et Mont-Saint-Hilaire . Les réflexions qui s'y déroulent permettent de mieux intégrer la planification de la mobilité et l'aménagement du territoire.

-de-Montarville et . Les réflexions qui s'y déroulent permettent de mieux intégrer la planification de la mobilité et l'aménagement du territoire. Le comité a choisi ses interventions en fonction de quatre stratégies : Développer une meilleure desserte en transport collectif vers les pôles montérégiens; Améliorer la connectivité et la sécurité des parcours actifs; Favoriser l'accès aux services à distance de marche dans les quartiers; Maintenir ou diminuer le nombre d'accès commerciaux sur la route 116.

En fonction de ces stratégies, plusieurs actions du premier plan ont été réalisées et de nouvelles interventions sont planifiées pour les trois prochaines années.

Le comité de l'axe de la route 116 regroupe douze partenaires : les villes de Saint-Bruno -de-Montarville, de Saint-Basile-le-Grand , de McMasterville , de Belœil et de Mont-Saint-Hilaire ; la MRC de La Vallée-du- Richelieu ; la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM); exo; le Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil (RTL); la Direction de la santé publique de la Montérégie; et le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

