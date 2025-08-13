Le réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare s'amorcera prochainement

LONGUEUIL, QC, le 13 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annoncent le début des travaux de réaménagement de la route 340 (boulevard et route de la Cité-des-Jeunes), à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare. Cet important projet, estimé à environ 59 M$, est financé conjointement par le Ministère, la Société québécoise des infrastructures et la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Les travaux doivent démarrer dans les prochains jours et se poursuivront jusqu'en 2028. Les interventions permettront à terme de fluidifier les déplacements dans le secteur en prévision du nouvel hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges.

« Attendu depuis tant d'années par la région, le tout nouvel hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges se construit enfin grâce à notre gouvernement. Il en va de même pour le réaménagement de la route 340, qui sera réalisé au moyen de l'important investissement annoncé aujourd'hui. Ce projet hautement structurant est une réponse concrète aux besoins de mobilité, actuels et à venir, de la population de Vaudreuil-Dorion et de Saint-Lazare. Notre engagement à offrir aux Québécois, où qu'ils soient sur notre territoire, l'accès aux meilleurs services est encore une fois ici démontré. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis le début de mon premier mandat, je travaille activement sur ce dossier avec tous les partenaires locaux et gouvernementaux. Le réaménagement de la route 340 représente une avancée majeure pour améliorer la mobilité dans notre région et surtout pour préparer l'arrivée du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Ce projet répond à des enjeux réels de circulation et d'aménagement dans un secteur en plein développement. Je suis fière, aujourd'hui, de voir ce projet structurant se concrétiser au bénéfice de toute la communauté. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« L'ouverture du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est très attendue dans la région, et il va sans dire qu'elle représentera un moment charnière pour les citoyens. Le réaménagement de la route 340 est une étape importante en vue de l'inauguration de "notre" hôpital. Les travaux d'élargissement viendront atténuer les enjeux actuels liés à la circulation en plus d'accommoder le nouveau trafic résultant de l'arrivée des services hospitaliers. C'est une bonne nouvelle pour Vaudreuil-Dorion. »

Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Le projet prévoit :

l'aménagement de deux carrefours giratoires sur la route 340, à Vaudreuil-Dorion , le premier à la hauteur de la rue Henry-Ford et le second à la hauteur de la bretelle de l'autoroute 30 en direction ouest et du boulevard de la Gare;

un accès pour piétons reliera les carrefours giratoires et la piste polyvalente existante;



le réaménagement de deux intersections devant le futur hôpital, le premier à la hauteur de la bretelle de l'autoroute 30 en direction est et le second à la hauteur du chemin de la Petite-Rivière;



le réaménagement de trois intersections sur la route 340, à Saint-Lazare : le premier à l'angle du chemin Sainte-Angélique, le deuxième à l'angle du chemin Saint-Louis et le troisième à l'angle de la montée Labossière;

l'aménagement d'une piste polyvalente située entre la route 342 (route Harwood ) et l'entrée du nouvel hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges;

cette piste polyvalente sera construite sur une chaussée séparée de la route et viendra prolonger la piste actuelle. Cet ajout favorisera la mobilité active pour aller en direction de l'hôpital;



l'asphaltage complet de la route 340 entre le chemin Sainte-Angélique, à Saint-Lazare , et la rue Henry-Ford, à Vaudreuil-Dorion ;

la plantation d'arbres pour verdir le boulevard et ainsi lutter contre les îlots de chaleur.

