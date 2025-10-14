Avis aux médias - Grève à la Société des traversiers du Québec
14 oct, 2025, 17:10 ET
QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une journée de grève ce 16 octobre, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN de la traverse Québec-Lévis et de l'atelier de réparation navale feront du piquetage à la gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis.
Qui :
Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches
Quoi :
Piquetage
Quand :
Jeudi 16 octobre 2025 à 8 h 30
Où :
Gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis
Pour renseignements : Martin Petit, [email protected], 514 894-1326
