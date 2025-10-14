Avis aux médias - Grève à la Société des traversiers du Québec

14 oct, 2025

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une journée de grève ce 16 octobre, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN de la traverse Québec-Lévis et de l'atelier de réparation navale feront du piquetage à la gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis.

Qui :

Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches
(CCQCA-CSN) ;
Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de
services publics (FEESP-CSN) ;

Quoi :

Piquetage

Quand :

Jeudi 16 octobre 2025 à 8 h 30

Où :

Gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis
10, rue des Traversiers
Québec (Québec) G1K 8L8

