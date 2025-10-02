Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Deux jours de grève les 2 et 9 octobre

MATANE, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout déclenchent deux jours de grève, un aujourd'hui le 2 octobre 2025 et un autre le jeudi 9 octobre prochain.

« Même si la Société des traversiers du Québec (STQ) parle encore publiquement d'une offre bonifiée, ce qu'il y a sur la table actuellement, c'est une offre datant du mois de juillet 2025 et que l'on avait rejetée le jour même, sachant qu'elle ne répondait pas à l'attente de nos membres. La table de négociation n'est pas rompue : les pourparlers se poursuivent et nous travaillons sur une réelle offre bonifiée, précise le président du syndicat, Patrick St-Laurent. Rappelons que nous en sommes à notre troisième année sans augmentation salariale, à assumer la forte inflation des dernières années, et toujours sans convention collective depuis le 1er avril 2023 ».

Au mois de juin 2025, le syndicat a adopté à 90 % un mandat de moyens de pression incluant une banque de jours de grève illimitée.

« Le syndicat doit vivre sa négociation avec la désorganisation de la STQ, ce qui n'est pas de tout repos. Alors que les salarié-es demandent une réelle bonification significative de leurs conditions de travail, l'employeur persiste à vouloir imposer des reculs. Nous le répétons : cette négociation traîne inutilement et depuis trop longtemps. Presque tous les autres salarié-es de l'État se sont entendus avec le gouvernement. Il n'y a aucune raison pour que le SCT et l'employeur ne finalisent pas cette négociation dès que possible », conclut la vice-présidente de la FEESP-CSN, Stéphanie Gratton.

Le Syndicat national des traversiers du Québec-CSN regroupe 200 membres travaillant sur la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout sur terre et sur mer, sur celle de Québec-Lévis et à l'atelier de réparation navale de Québec. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

