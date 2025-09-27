Le SAPSCQ-CSN, bien visible au Congrès national de la CAQ

GATINEAU, QC, le 27 sept. 2025 /CNW/ - Hier soir, des membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN) ont manifesté leur présence en marge du Congrès national de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui débute à Gatineau ce samedi 27 septembre 2025.

Le président national du syndicat, Mathieu Lavoie, en a profité pour interpeller François Legault et ses ministres responsables de leur négociation :

« Le gouvernement de la CAQ doit prendre acte du rejet de l'entente de principe des agents en services correctionnels (ASC) du Québec le 13 juin dernier. Pour nous, il est clair que le travail essentiel de protection de la sécurité du public par les ASC doit être reconnu à sa juste valeur.

« Notre syndicat a dénoncé à plusieurs reprises les mauvaises conditions de travail qui règnent dans les établissements de détention au Québec : les prisons craquent de partout, la violence et l'intimidation y sont constantes, les livraisons par drone, les cellulaires et la drogue circulent abondamment et les équipements de sécurité ne sont pas à la hauteur des problèmes vécus. Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, doit ramener la loi et l'ordre dans les établissements de détention.

« Nous interpellons également la nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, afin qu'elle donne des mandats clairs à ses porte-paroles dans le but de bonifier les conditions de travail des ASC, lesquelles ne reconnaissent pas suffisamment le caractère particulier et essentiel à la sécurité publique de ce métier ».

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

