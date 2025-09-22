De nouveaux jours de grèves sur deux traverses du Saint-Laurent

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - En ce lundi 22 septembre, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN ont envoyé des avis de grève visant les traverses de Québec-Lévis et de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

« Alors que la Société des traversiers du Québec (STQ) déclarait publiquement la semaine dernière qu'elle nous avait déposé une nouvelle offre bonifiée, nous souhaitons préciser qu'il s'agit exactement de la même offre que nous avions rejetée en pleine table de négociation le 22 juillet dernier. Ajoutons que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) est également très au fait de ce rejet du comité de négociation. Notre négociation est donc dans une impasse », déclare le président du syndicat, Patrick Saint-Laurent.

La traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout sera en grève les 2 et 9 octobre alors que celle de Québec-Lévis le sera le 16 octobre prochain.

Le Syndicat national des traversiers du Québec-CSN regroupe 200 membres travaillant sur la traverse de Québec-Lévis, à l'atelier de réparation navale de Québec ainsi que sur terre et sur mer à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

