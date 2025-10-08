Le personnel technique et professionnel de la SAQ vote la grève

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - À moins de progrès notables dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective, les quelque 500 membres du Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP-SAQ-CSN) pourraient déclencher la grève. Réunis en assemblée générale hier, ils se sont prononcés à 99 %, par scrutin secret, en faveur d'une banque de 15 journées de grève à exercer au moment opportun.

Le SPTP-SAQ-CSN regroupe notamment le personnel de bureau, technique et professionnel de la Société des alcools du Québec. Ces travailleuses et ces travailleurs œuvrent, entre autres, à l'évolution constante du site transactionnel SAQ.com et des outils informatiques, à l'approvisionnement des magasins, à la commercialisation des produits, au contrôle de la qualité, aux communications , à la paie et aux finances.

Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2025. Les augmentations salariales des dernières années ont été bien inférieures à l'inflation, ce qui a entraîné une perte importante du pouvoir d'achat des salarié-es. Ils réclament donc un rattrapage salarial. Parmi les autres revendications des travailleuses et travailleurs, notons l'inclusion du télétravail à la convention collective.

« Nous avons toujours privilégié la négociation avec la SAQ et des relations de travail les plus harmonieuses possibles, rappelle le président du syndicat, Steve D'Agostino. Nous avons été très patients avant d'en arriver à ce mandat de grève. Nous gardons espoir de pouvoir nous entendre et ainsi d'éviter la grève. Il faudra que la SAQ fasse son bout de chemin ».

Une grève du SPTP-SAQ-CSN entraînerait des impacts immédiats pour la SAQ, car ces travailleuses et travailleurs occupent des postes névralgiques pour le bon fonctionnement du monopole d'État, de ses entrepôts et de ses succursales.

Une première en cinquante ans

S'il devait y avoir grève, ce serait une première en plus de 50 ans d'existence pour le SPTP-SAQ-CSN. Pour la vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Kathrin Peter, la SAQ se doit de reconnaître les efforts déployés par ses techniciennes et techniciens, ainsi que ses professionnel-les. « Présentement, ce que la SAQ met sur la table implique l'appauvrissement des travailleuses et des travailleurs. Dans ce contexte, la réaction des membres est parfaitement compréhensible. Il faut espérer que la société d'État va comprendre le message et se remettre au travail pour trouver un terrain d'entente satisfaisant. »

« Tous les salarié-es de la SAQ ont droit à des conditions de travail dignes et respectueuses, ajoute le président du Conseil central du Montréal métropolitain, Bertrand Guibord. Le travail du personnel technicien et professionnel, même s'il demeure dans l'ombre, est indispensable pour que la SAQ remplisse sa mission au quotidien. L'employeur doit pleinement le reconnaître. Ce vote de grève marque un moment historique pour le SPTP-SAQ-CSN et la direction de la SAQ doit en prendre acte. »

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]