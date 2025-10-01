La FEESP-CSN réagit à la levée du plafond d'embauche en éducation

Plafond d'embauche en éducation

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), plus grand représentant syndical de personnel de soutien en éducation au Québec, réagit à l'annonce de la levée des plafonds d'embauche par la ministre de l'Éducation. « C'est une nouvelle qui va donner un peu d'air au réseau de l'éducation. Mais la CAQ ne doit pas s'attendre à ce qu'on salue qu'elle règle les problèmes qu'elle a elle-même créés. Dès l'annonce du gel d'embauche à l'automne 2024, on avait averti que ça provoquerait une catastrophe pour le réseau. La CAQ essaie maintenant de sauver les meubles » déclare Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN.

« Nous reconnaissons cependant que le changement de ministre permet d'ouvrir un dialogue fermé depuis longtemps et nous sommes ouverts à la discussion avec Mme Lebel sur les meilleures avenues à privilégier pour rétablir notre réseau public », termine Frédéric Brun.

À propos

La Fédération des employées et employés de services publics représente environ 69 000 membres dans près de 425 syndicats, dont 36 000 travailleuses et travailleurs de soutien dans le réseau scolaire dans 37 syndicats regroupés au sein de notre Secteur soutien scolaire, ce qui fait de la FEESP-CSN l'organisation représentant la vaste majorité du personnel de soutien au Québec.

