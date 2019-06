Avis aux médias - Congrès international Métropolis 2019

OTTAWA, le 24 juin 2019 /CNW/ - Le Canada accueillera le Congrès international Métropolis 2019 du 25 au 28 juin. Le Congrès international Métropolis 2019 est le plus grand rassemblement international annuel de sommités mondiales en matière de migration, d'intégration et de diversité. Ces experts proviennent de la société civile ainsi que des milieux universitaires et gouvernementaux. Le programme du congrès s'articule tant autour des stratégies de la communauté internationale que de celles choisies par le Canada pour traiter des questions de l'immigration, de l'intégration, de la diversité et de l'inclusion.

Veuillez noter que l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté prendra la parole le jour de l'ouverture de la conférence :

Le 25 juin - 9 h - Allocution d'ouverture de Matt DeCourcey, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le 25 juin - 13 h- L'honorable Ahmed Hussen, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Endroit :

Centre Shaw

55, chemin Colonel By

Ottawa (Ontario)

K1N 9J2

Notes pour les médias:

Les médias doivent s'inscrire à l'avance, veuillez cliquer ici.

Pour plus d'informations sur cet événement, veuillez cliquer ici.

