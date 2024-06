GATINEAU, QC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, participera à une cérémonie de signature à Ottawa, soulignant une entente de protocole de mobilisation entre le gouvernement et Pauktuutit Inuit Women of Canada.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Documents connexes VOIR PDF Avis aux médias - Cérémonie de signature entre le gouvernement du Canada et Pauktuutit Inuit Women of Canada (Groupe CNW/Emploi et Développement social Canada)

Date : Le jeudi 6 juin 2024

Heure : 11 h (HAE)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAE) le jeudi 6 juin 2024. Le lien Zoom (audio seulement) sera fourni aux personnes inscrites. Les entrevues seront disponibles sur demande.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Pauktuutit Inuit Women of Canada, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]