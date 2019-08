Avertissement - Arnaques utilisant les justificatifs d'identité de l'ASFC

OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met le public en garde contre des arnaques par courriel, messages textes et téléphone dans lesquelles des personnes se faisant passer pour des employés de l'ASFC demandent des renseignements personnels, notamment le numéro d'assurance sociale (NAS). Les méthodes utilisées par les fraudeurs pour communiquer avec le public et la raison invoquée pour justifier le contact avec la victime sont variées, changent constamment et visent toujours à inciter le public à fournir des renseignements personnels.

Dans certains cas, les fraudeurs utilisent de faux renseignements de l'ASFC. Les appels téléphoniques pourraient afficher des numéros et des noms d'employés qui semblent provenir de l'ASFC. Les courriels pourraient contenir les logos, des adresses électroniques ou des noms et titres d'employés de l'ASFC pour induire le destinataire en erreur.

Il est important de noter que l'ASFC ne prend jamais l'initiative de demander un numéro d'assurance sociale ou de carte de crédit par téléphone ou par courriel. Si une personne reçoit un appel téléphonique ou un courriel demandant ces renseignements ou exigeant des paiements pour l'ASFC, il s'agit d'une arnaque.

Il est important d'être vigilant. Ces appels ou courriels doivent être ignorés et signalés aux autorités compétentes. Si vous avez reçu ce type d'appel, veuillez le signaler au Centre antifraude du Canada.

